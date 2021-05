권경애, 조국 회고록 소개 발언에…"어디서 노무현 흉내에 셀프 성역화"

[아시아경제 권서영 기자] 권경애 법무법인 해미르 변호사가 조국 전 법무부 장관의 회고록과 관련하여 비판의 목소리를 냈다.

권경애 법무법은 해미르 변호사는 오늘(30일) 자신의 페이스북에 "'그럼에도 정치적 부담이 된다면 민주당은 나를 밟고 가라'고?"라는 내용이 담긴 글을 게시했다. 이는 조국 전 법무부 장관이 자신의 회고록을 소개한 발언을 인용한 대목이다.

권 변호사는 "조국 사태 초기에 조국이 자살할까 걱정하는 조국의 친구인 내 친구에게 절대 그럴 사람이 아니니 걱정하지 말라고 말해줬다"며 "그 친구는 봉하에 조문하러 같이 내려갔던 친구"라고 밝혔다. 이는 노무현 전 대통령의 전례에 대한 언급으로 풀이된다.

이어 권 변호사는 "가족과 측근의 잘못에 대한 정직함, 목숨 같은 명예감의 내적 붕괴로 인한 수치심, 정치적 동지와 조력자들에 대한 죄책감, 진보의 미래에 가족과 측근의 잘못이 미친 영향에 대한 속죄감, 단 하나라고 비슷하기라도 하던가"라고 꼬집었다. 또한 "어디서 노무현 흉내질이고 셀프 성역화냐"라며 강도 높은 비판을 가했다.

앞서 권 변호사와 함께 이른바 '조국 흑서'로 불리는 '한번도 경험하지 못한 나라'를 저술한 진중권 전 동양대 교수 역시 조 전 장관의 회고록 출간을 비판한 바 있다. 그는 29일 조 전 장관의 회고록 출간을 보도한 기사를 공유하며 "하여튼 이 친구(조 전 장관)의 멘탈은 연구 대상이다", "또 책을 써야 하나? 제목은 '국민이 겪은 조국의 시간'"이라며 비꼬기도 했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr