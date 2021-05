북한, 반사회주의 투쟁 강화하고 나선 배경은

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 반사회주의 투쟁을 강화하고 있다.

김정은 노동당 총비서가 북·미, 남북 대화 등 대외 전략에서 신중한 입장을 보이고 있는 가운데 내부 결속 다지기에 나선 것으로 해석된다.

조선중앙통신은 북한 노동자 단체인 직업총동맹(직총) 대회 참가자들이 궐기 모임을 열고 '비사회주의 소탕'에 대한 의지를 강조했다고 보도했다.

조선중앙통신은 앞서 25∼26일 진행된 직총 제8차 대회 참가자들이 지난 29일 평양 만수대언덕에서 궐기 모임을 열었다고 30일 보도했다.

참가자들은 “우리 제도를 좀먹는 온갖 반사회주의, 비사회주의적 현상을 무자비하게 소탕해버리고 온 나라에 사회주의 생활양식을 철저히 확립하며 우리의 정치사상 진지를 철옹성같이 지키는 계급의 견결한 투사가 될 것”을 다짐했다.

이어 “전 동맹을 김정은 동지의 혁명사상으로 일색화하는 것을 선차적인 과업으로 틀어쥐고 사상전을 힘있게 벌리(겠다)"며 "당의 혁명사상만이 차넘치는 '사상적 순결체', '조직적 전일체', '행동의 통일체'”로 만들겠다고 결의했다.

이와관련, 김 총비서는 지난 25일 직총 대회에 보낸 서한을 통해 반사회주의 투쟁에 대해 강조했다.

김 총비서는 “반사회주의·비사회주의적 현상과의 투쟁이 우리식 사회주의의 노동계급적 순결성, 명줄을 지키기 위한 결사전”이라며 “주위에서 나타나는 반사회주의·비사회주의적 현상들에 대하여 묵과하지 말고 무자비한 투쟁을 벌여 철저히 제압 분쇄할 것”을 촉구했다.

북한은 지속적인 경제난과 코로나19 사태 속 에서 주민들의 사상 이완과 외부문물 유입 등을 경계하며 사상교육과 통제에 안간힘을 쓰고 있다.

모임 참가자들은 같은 날 리일환 노동당 비서가 진행한 강습에도 참여했다.

강습에서도 ”당중앙의 권위를 절대화하고 백방으로 옹위하며 당의 영도업적을 옹호 고수하고 빛내이는 사업”과 “당의 방침을 결사 관철하기 위한 조직사업을 짜고 들며 그 집행에서 강철같은 규률과 질서를 세울 것”을 강조했다.

참가자들은 조선혁명박물관과 평천혁명사적지, 평양방직기계공장,락랑영예군인수지일용품공장 등을 참관하고, 직총중앙로동자예술선전대공연과 영화를 관람했다.

야외에서 진행된 궐기 모임에서 참가자들은 모두 마스크를 쓴 채로 서로 약간의 거리를 두고 서 있었다. 강연에서는 '좌석 간 거리두기'는 지켜지지 않았지만 참가자 모두 마스크를 쓴 모습이었다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr