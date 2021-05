野 '초선돌풍' 띄운 주역들, 그들의 패배가 값진 이유

'졌지만 잘 싸운' 김웅·김은혜 등 초선

전당대회 관심↑, 계파 구도 재편 일조

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 당대표 본경선 진출자가 확정된 가운데 컷오프 통과와 상관없이 초선 의원들의 과감한 도전이 야권에 대한 관심으로 이어졌다는 평이 나온다. 김웅 의원에 이어 김은혜 의원, 이준석 전 미래통합당 최고위원까지 가세하면서 불어 닥친 ‘신진들의 도전’은 기존 계파·중진 중심의 야권 당권 구도를 바꿔 놓았을 뿐 아니라 전당대회 흥행의 발판이 됐다.

김웅 의원은 지난 13일 초선 의원 중 가장 먼저 당대표 출마를 공식화했다. 그는 "당의 변화를 이끄는 기관차가 되겠다"면서 "초선이 당대표에 나오는 것 자체가 당의 변화를 상징하는 것"이라고 밝혔다. 당시 김웅 의원은 당의 변화를 이끌어내기 위해선 자신 뿐만 아니라 다른 초선들이 함께 나서야 한다는 점을 강조했다.

실제 그의 출마 후 초선들의 도전이 이어졌다. 뒤이어 14일 당대표 출마 선언을 한 김은혜 의원도 "국민들께서 국민의힘의 변화를 실감할 수 있도록 완전한 새 얼굴로 지도부를 교체해야 한다"며 변화를 강조하고 나섰다. 이준석 전 최고위원도 20일 당대표 출마를 공식화하며 "젊은 세대가 우리 당의 주체가 될 수 있다는 믿음을 갖게 되면 우리는 몰려드는 인재들로 행복의 비명을 지를 것"이라고 포부를 밝혔다.

뿐만 아니라 초선인 이영·이용·조수진 의원도 최고위원 선거에 뛰어들며 판을 키웠다. 이후 전당대회가 초선과 중진 의원 간의 대결 구도로 재편되면서 ‘초선 돌풍’에 이어 ‘이준석 현상’으로까지 이어졌다.

초선 돌풍은 단순히 새 인물들의 등장 때문만이 아니다. 정치권 쇄신에 대한 누적된 국민적 여망이 이들에 대한 지지로 가시화됐다는 게 전문가의 평이다. 신율 명지대 정치외교학 교수는 "이준석이라는 개인 때문이 아니라 젊은 정치인의 선전으로서의 의미를 갖는다. 김웅·김은혜 의원이었어도 같은 효과가 났을 것"이라며 "국민의힘이 변화를 해야 한다는 생각이 반영된 결과"라고 진단했다.

이는 전당대회에 이어 대선 국면까지 야권에 대한 관심을 불러 일으킬 수 있다는 분석도 나온다. 이종훈 정치평론가는 "이준석 전 최고위원의 선전은 변화라는 상징성이 크기 때문에 국민의힘 정당 지지율이 올라갈 뿐 아니라 차기 야권 대선 주자들도 관심을 받을 것"이라고 전망했다.

본경선에 진출하지 못한 후보들은 각각 소회를 밝히며 혁신을 강조했다. 김웅 의원은 28일 페이스북을 통해 "국민에게 짜릿한 감동을 주는 국민의힘이 되도록 계속 노력하겠다"고 말하면서 최고위원 선거에 출마한 이영 의원에게 힘을 보탰다. 김은혜 의원도 이날 페이스북으로 "축제는 계속되어야 한다. 변화의 바람을 멈춰 세울 수는 없다"고 밝혔다.

