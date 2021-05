서울 가락시장 코로나19 집단감염 확산…누적 71명

한국 최대 농수산물 도매시장인 서울 송파구 가락농수산물종합도매시장(가락시장)에서 코로나19 집단감염 규모가 커지고 있다.

29일 서울시에 따르면 이달 중순 발생한 가락시장 집단감염에서 지금까지 총 71명의 확진자가 확인됐다.

누적 확진자 71명 중 16명은 서울 외 지역에서 검사를 받아 확진됐으며 나머지 55명은 서울 확진자로 분류돼 관리되고 있다. 28일 확진된 신규 환자는 4명이며, 모두 서울 확진자다.

이 집단감염의 첫 확진자는 18일에 발견된 서울 외 타시도 거주자다. 이어 시장 내 상인 동료와 그 가족·지인 등이 잇따라 확진됐다.

방역 당국은 첫 확진자가 발견된 후 5249명을 검사했으며, 이 중 양성이 70명(첫 확진자 제외), 음성이 5179명이었다.

서울시는 확진자 발생 점포와 시설을 임시 폐쇄하고 21일부터 26일까지 가락시장에 임시선별진료소를 설치해 운영했으며, 감염경로를 파악하기 위해 심층 역학조사를 진행 중이다.

한편 28일 하루 서울에서 발생한 확진자 수는 194명으로 집계됐다고 중앙방역대책본부(방대본)가 29일 밝혔다.

전날(27일) 214명보다 20명 적고, 지난주 같은 요일(21일) 208명보다는 14명 적다.

