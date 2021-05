[종합] "부럽고, 무섭다"…예비경선 1위 '이준석 현상'에 與 위기감 고조

"하나의 사회 현상", "민주당은 세대교체 의지 없어"

이준석 1위로 본경선 진출하자 與 긴장

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 당 대표 예비경선에서 '30대 0선' 이준석 전 최고위원이 1위로 본경선에 올라서자, 여권 내 위기감이 증폭되는 모습이다. 일부 의원들은 이른바 '이준석 현상'에 대해 "부럽다"는 반응을 보이는 등 여권 이미지에도 혁신이 필요하다고 강조하고 있다.

송영길 민주당 대표는 28일 전국위원장 간담회에서 "최근 이준석 후보의 돌풍으로 청년들의 문제가 새롭게 다가오고 있다"라며 "보궐선거에서 20·30대 청년 민심의 호된 질책을 들었다. 우리 청년위 활동이 적극적으로 요구되는 시점"이라고 말했다.

이낙연 전 대표도 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'와 인터뷰에서 "우리 사회의 분명한 하나의 현상이라고 직시하고, 그것을 있는 그대로 받아들일 필요가 있다"고 밝혔다.

그러면서 "기본적으로 청년 정책이라는 걸 내놓는데 청년 아닌 사람들이 아는 척하고 내놓는다"라며 "그러지 말고 청년들이 청년 정책 수립에 주도적인 역할을 하는 쪽으로 가야 옳을 것"이라고 강조했다.

강병원 최고위원은 '이준석 현상'에 대해 "부럽고, 무서운 현상"이라고 밝혔다. 그는 이날 BBS라디오 '박경수의 아침저널'과 인터뷰에서 "이준석 돌풍을 놀라면서 보고 있다"라며 "국민의힘이 낡고 고루함의 상징이었는데, 새로운 변화가 만들어지고 있다"고 평했다.

이어 "과연 이 후보가 당 대표가 된다면 대한민국 정치에 어떤 변화를 가져올까 생각도 해보게 된다"라며 "초선 의원들이 약진하고 있다는 것도 놀랍다"고 말했다.

보수 정당에 비해 진보적, 혁신적 이미지로 평가됐던 민주당이 최근에는 오히려 쇄신에 뒤처지고 있다는 지적도 나왔다. 김성회 열린민주당 대변인은 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "민주당은 세대교체를 할 의지도, 의사도, 인물도 없는 상태"라고 비판했다.

그러면서 "586은 지금 자기들이 계속 잘할 수 있다고 생각한다"라며 "대책은 자기들이 잘하는 수밖에 없는데, 민생에서 승부를 보여주거나, 실패하면 같이 사라질 것"이라고 지적했다.

한편 국민의힘 당 선거관리위원회에 따르면, 이 전 최고위원은 당 대표 예비경선에서 1위로 본경선에 진출했다. 나경원 전 의원, 주호영·홍문표·조경태 의원 순으로 득표해 5명이 본경선에 올랐다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr