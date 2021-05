삼성·LG, 1Q 글로벌 TV 점유율 절반 넘어…역대 최고 점유율

[아시아경제 우수연 기자]올해 1분기 삼성전자와 LG전자가 글로벌 TV 시장에서 역대급 기록을 세우며 절반이 넘는 점유율을 달성했다.

29일 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 1분기 글로벌 TV 시장에서 삼성전자의 점유율은 32.9%, LG전자는 19.2%로 두 업체가 과반 이상의 점유율(52.1%)을 차지했다. 삼성전자는 역대 1분기 중 최고 기록을, LG전자는 전 분기를 통틀어 역대 최고 기록을 경신했다.

이는 올해 1분기 전 세계에서 팔린 TV 2대 중 1대는 국산 브랜드가 만든 제품이었다는 의미다. 코로나19 펜트업 수요가 지난해 하반기부터 이어지면서 지난 1분기 글로벌 TV 시장 판매량은 전년 동기 대비 10% 가까이 늘어난 5122만5000대를 기록했다.

업체별로는 15년 연속 글로벌 TV 시장 1위 자리를 지켜온 삼성전자가 32.9%의 점유율을 차지했다. 수량 기준으로는 11%, 금액 기준으로는 35% 성장하며 전체 시장 평균 성장률을 넘어섰다.

1분기 삼성 TV의 호실적은 QLED를 중심으로 초대형, 프리미엄 TV의 판매 증가가 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 1분기 글로벌 TV시장에서 QLED는 268만대가 판매돼 전년 동기 대비 74.3% 성장을 거뒀다. 이 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 12,360,199 전일가 79,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 삼성, 양대 전임 노총 위원장 초청 '노사 상생' 강의코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 의 QLED 판매는 201만대에 달한다. 올해 삼성전자는 새롭게 출시한 Neo QLED의 인기에 힘입어 QLED 1000만대(지난해 779만대)를 돌파할 것으로 기대하고 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 2,000 등락률 +1.34% 거래량 612,753 전일가 149,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 삼성 견제 나선 애플, LG폰 중고보상 '초강수'LG전자, 택배·배달 등 이동 노동자 쉼터에 휘센 에어컨 기부LG전자, MZ세대와 소통 위한 'Life's Good' 캠페인 진행 close 는 19.2%의 역대 최고 분기 점유율을 달성함과 동시에 프리미엄 올레드 TV 출하량이 크게 늘어나면서 질적 성장도 이루었다. 대수 기준으로도 LG전자 는 올레드와 LCD를 포함해 전년 대비 15% 이상 늘어난 727만9000여대의 TV를 글로벌 시장에 출하했다. 올 1분기 LG 올레드 TV 출하량은 79만200대로 전년 대비 116% 성장하며 역대 1분기 출하량 가운데 최대치를 기록했다. 이는 분기 최대 출하량을 기록했던 지난해 4분기 출하량에 육박하는 수준이다.

LG 올레드 TV의 고속 성장은 제품의 평균판매단가(ASP)가 2000달러에 가까운 프리미엄 제품임을 감안하면 더욱 의미가 커진다. 이 같은 LG 올레드 TV의 빠른 성장에 힘입어 LG전자를 포함한 전체 시장 브랜드의 올레드 TV 출하량도 전년 동기 대비 90% 이상 늘어난 119만2000대를 기록했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr