서울시, 서울에너지공사에 '태양광 신기술 실증단지' 첫 조성…6개 기관 협업

태양광 신기술 검증해 상용화 촉진…서울에너지공사 내 조성, 31일 준공식

서울기술연구원 등 6개 기관과 협업해 실증, 상용화, 판로 개척까지 통합지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 최신 태양광 기술의 테스트베드 역할을 할 ‘태양광 신기술 실증단지’를 서울에너지공사에 조성하고 31일 준공식을 개최한다고 30일 밝혔다.

공모를 통해 선정된 16개 기업이 참여해 컬러 BIPV, 건축BIPV, 도로태양광, 방음벽 등 15개 기술 검증에 나선다. 서울에너지공사 내 건물 벽면, 지붕, 울타리, 주차장, 도로 등에 연구 개발 단계에 있는 혁신기술들을 직접 적용해 현장감 있는 실증이 가능하다.

특히 서울에너지공사 내 발전동에는 태양광 신기술을 한곳에 망라할 수 있는 목업(Mock-up·실물 크기 모형)을 설치했다. 최대한 동일한 환경·조건 아래 유사 기술의 성능을 비교 분석할 수 있다. ‘목업’에 패널을 다양한 각도로 설치해 발전 성능의 차이 등을 세세하게 파악할 수 있다. 환경 변수가 빈번한 현실에 적극적으로 대응해 기술 상용화를 앞당기는데 큰 역할을 할 수 있다.

서울시는 ‘태양광 신기술 실증단지’를 테스트베드로 개방한 것에 그치지 않고 서울기술연구원, 한국에너지공단, 서울에너지공사, 한국에너지기술연구원, 한국건설생활환경시험연구원, 한국태양광산업협회와 협업해 기술검증, 성능확인서 발급, 혁신기술 홍보, 판로 개척까지 패키지로 통합 지원하는 모델을 가동한다.

서울시와 6개 기관은 작년 11월 온실가스 감축을 위한 업무협약을 체결하고 향후 그린뉴딜사업을 확대해 나가는데 공동협력하기로 한 바 있다. 태양광 신기술 실증단지 조성 및 운영은 구체적 협력사례 중 하나다.

서울시가 총괄기획을 맡고 6개 기관은 각 기관의 특성을 살려 혁신기술 상용화 지원에 나선다. 서울기술연구원은 혁신기술 발굴 및 산업 육성 지원을, 한국에너지공단은 신기술에 대한 신속한 KS 인증 협력을, 서울에너지공사는 저탄소에너지 신기술 보급에 협력하는 식이다. 한국에너지기술연구원은 실증단지 기술 검증 및 연구를, 한국건설생활환경시험연구원은 신기술 제품에 대한 기술·제품 성능시험을, 한국태양광산업협회는 신기술 수요처 발굴, 정책 홍보 등을 지원한다.

서울시는 15개 기술에 대한 실증을 진행한 뒤 서울기술연구원 등 전문기관의 기술검증과 성능평가를 거쳐 우수 기술을 선정한다. 이들 기술엔 성능확인서를 발급해 상용화되도록 지원한다.

우수 기술은 서울시 공공기관 건물에도 실제 적용할 계획이다. 시는 랜드마크가 될 수 있는 대상지를 선정해 올해 시범사업을 진행할 예정이다. 시범사업 추진 후 발전량 체크, 온도, 습도 등 날씨 변화에 따른 태양광 패널 상태 변화 등을 면밀히 모니터링해 상용화를 촉진시켜 나갈 계획이다.

서울시는 ‘태양광 신기술 실증단지’를 통해 우수 기술의 현장 적용 가능성, 실용성 등을 입증하고 상용화를 위한 발판을 마련한다는 계획이다. 나아가 별도의 설치공간이 없어도 기존 건축물에 바로 적용할 수 있는 태양광 혁신기술을 지속적으로 발굴해 미래 도시형 태양광 기술을 선도한다는 목표다.

이문주 서울시 녹색에너지과장은 “공공과 민간이 함께 협력해 만들었다는 점에서 ‘태양광 신기술 실증단지’에 더 큰 의미가 있다”며 “서울시는 혁신기술을 지속적으로 발굴해 미래 도시형 태양광 기술을 선도하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr