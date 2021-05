[아시아경제 이지은 기자] 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장은 28일 "북한은 한미연합훈련 중단이 확실히 보장되면 미국과 대화할 수 있지만 그게 아니라면 미사여구를 늘어놔도 관심이 없을 것"이라고 전망했다.

정 부의장은 이날 오후 민주평통 주최로 서울 스위스 그랜드 호텔에서 열린 '2021 서울평화 콘퍼런스'의 기조연설에서 "한미연합훈련 중단에 대한 한미 정부의 분명한 메시지가 필요하다"며 이같이 밝혔다.

그는 문재인 대통령이 지난 26일 여야 5당 대표 오찬 간담회에서 '코로나로 대규모 대면훈련이 어렵다'고 발언한 것을 언급하며 "정부가 북한이 대화에 나올 여건을 조성하기 위해 한미연합훈련과 관련, 물밑작업을 하는 것 같다"고 말하기도 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr