JP모건 CEO "바이든 정부 증세, 미국의 실수 될 것"

[아시아경제 권재희 기자] 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 조 바이든 행정부의 세금인상안에 대해 "실수가 될 것"이라고 직격했다.

27일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 다이먼은 이날 하원 금융위원회에 출석해 바이든 행정부의 세금 인상 계획에 대해 "많은 미국기업들에 해로울 것"이라며 "자본과 우수한 인력, 연구개발, 투자 등의 해외 유출을 초래할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이는 미국의 실수가 될 것"이라고 지적했다.

금융위에 함께 출석한 미국 대형 금융사 씨티그룹의 제인 프레이저 CEO도 "다른 나라들이 동등한 프로그램에 합의하는 것은 매우 어려울 것"이라면서 "이는 미국의 경쟁력을 약화시킬 수 있다"고 비슷한 취지의 말을 했다.

CNBC는 이들이 바이든 행정부가 추진하는 글로벌 법인세 최저 세율 추진에 대해서도 다른 국가들은 '뒷문'으로 인센티브를 제공하거나 합의를 제대로 이행하지 않을 가능성 등이 있다면서 장기적으로 성공하기 어렵다는 의견을 제시해왔다고 전했다.

바이든 정부는 현행 21%인 법인세율을 28%로 올리고 기업들의 해외 이익에 대한 세율도 21%로 인상하는 방안을 추진해왔다.

또 미국 기업의 해외 이전 우려에 대응해 법인세 최저 세율을 정할 것을 국제 사회에 제안하면서 애초 최저 세율로 21%를 제시했으나 이견이 좁혀지지 않자 최근 이를 15%로 하향 조정한 바 있다.

