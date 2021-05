[아시아경제 이지은 기자] 정춘생 신임 여성가족비서관은 1969년생으로 제주 삼성여고, 동국대 국민윤리학과를 거쳐 동국대 정치학 석사 학위를 취득했다.

열린우리당·민주당 여성가족 전문위원, 민주당 여성국장, 더불어민주당 원내행정기획실장, 조직국장, 원내의사국장, 교육연수국장을 역임했으며 당의 공보국장을 역임 중이었다.

청와대는 "신임 정 비서관은 당 최초 여성 조직국장과 원내행정기획실장 등 당내 핵심보직을 두루 역임했으며, 당 여성국장과 여성가족 전문위원으로서 여성과 가족을 위한 다양한 정책을 추진했던 전문가"라고 밝혔다.



