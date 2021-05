[아시아경제 이지은 기자] 이신남 신임 자치발전비서관은 1969년생으로 여수고, 전주대 사학과를 거쳐 고려대 역사교육학 석사과정을 수료했다.

국회의원 보좌관 출신으로 국정기록비서관실 행정관, 정무비서관실, 춘추관장실 선임행정관을 거쳐 대통령비서실 제도개혁비서관을 역임 중이었다.

청와대는 "신임 이 비서관은 문재인 정부 초기부터 국정기록비서관실, 춘추관장실 등에 근무하며 풍부한 국정경험과 국정철학에 대한 높은 이해도를 갖추었고, 정무수석실 선임행정관 시절 쌓았던 정무적 감각과 자치발전업무 경험을 바탕으로 역할을 잘 수행할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

