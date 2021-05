[아시아경제 김진호 기자] 박정훈 더불어민주당 수석전문위원이 금융위원회 상임위원에 임명됐다. 전임자인 최훈 전 상임위원은 싱가포르 대사로 자리를 옮겼다.

금융위는 28일자로 박 수석전문위원을 신임 상임위원에 임명하는 고위공무원 인사를 단행했다고 밝혔다.

신임 박 상임위원은 1969년생으로 휘문고, 서울대 경영학과 학사를 거쳐 미국 노스웨스턴대학교에서 경영학석사(MBA)를 마쳤다. 제35회 행정고시로 공직에 입문한 후 금융위 글로벌금융과장, 보험과장, 자본시장조사단장, 자본시장정책관, 기획조정관을 지냈다. 이후 현재까지 더불어민주당 정책위원회 정무 담당 수석전문위원을 맡아왔다.

