[기자수첩]카카오 '먹통' 꼬리표 언제 떼나

[아시아경제 부애리 기자] 카카오의 출입 기자들에게 가장 익숙한 단어는 '국민 메신저'와 '먹통'이다. 코로나19 잔여백신 조회 시스템 시범 운영 첫날부터 카카오톡의 서비스에서 오류가 발생하면서 '먹통' 수식어가 어김없이 붙었다.

27일 오후 1시부터 시작된 잔여백신 예약 서비스를 이용하려고 카톡 샵(#)탭에 잔여백신을 검색하면 빈 화면이 뜨거나 접속이 원활하지 않다는 메시지가 나왔다. 카카오는 급기야 잔여백신 탭을 일시적으로 내리기까지 했다. 이날 오류는 2시간 가량 이어졌다.

카카오는 이에 대해 "순간적으로 트래픽이 몰려 카카오맵에서 서비스가 원활하게 구현되지 않았다"고 해명했다. 하지만 이는 쉽게 이해가 가지 않는 상황이다. 전국민적 관심사인 코로나19 백신 서비스에 발생할 트래픽에 미리 대비하지 않았단 소리가 되기 때문이다. 같은 서비스를 제공한 네이버 앱은 이날 정상적으로 작동했다. 카카오의 대응이 안일했다는 비판이 나올 수밖에 없다.

카카오가 원인으로 꼽는 '트래픽' 문제 역시 매번 반복되고 있다. 신분증·자격증 보관 서비스인 '카톡 지갑' 역시 출시 첫날부터 이용자들이 몰리면서 오류가 발생했다. 카톡 지갑은 여민수·조수용 공동대표가 나서서 직접 챙길 만큼 카카오의 야심작이었지만 시작부터 자존심을 구겼다.

카톡의 주기적인 장애도 일상이 된 지 오래다. 어린이날이었던 지난 5일 카톡에서는 2시간 넘게 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었다. 밤 늦게 발생한 탓에 오류인줄 모르고 카톡을 지운 뒤 깔았다가 데이터를 다 날렸다는 이용자들도 상당했다. 카톡은 지난해 3월 두 차례 장애에 이어 7월, 11월에도 오류가 발생했다.

4500만명이 사용하는 국민 메신저가 된 만큼 발생하는 피해도 상당하다. 물론 무료로 제공되는 메신저 서비스에 대해 피해를 운운할 수 없다는 의견도 있다. 하지만 카카오는 카톡을 활용한 광고, 쇼핑, 콘텐츠 등의 다양한 사업에서 막대한 수익을 올리고 있다. 올해 1분기 카카오의 매출은 1조2580억원, 영업이익은 1575억원에 달한다.

일각에서는 카카오가 카톡에 새로운 서비스를 빠르고 쉽게 붙이지만, 안정적으로 운영하는 능력은 개선하고 있지 않다는 지적이 나온다. 여 대표는 전날 카카오의 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서에서 "기술과 사람이 만드는 더 나은 세상을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다. 국민 메신저인 '카톡'이 더 나아지는 데도 함께 노력해주길 바란다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr