"엑소엘 모여라" LGU+, EXO 온라인전시관 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스가 아이돌 그룹 ‘엑소(EXO)’의 가상현실(VR) 온라인 전시관을 내달 15일 공개한다.

LG유플러스는 28일 아티스트의 다양한 콘텐츠를 가상공간에 꾸리는 ‘온라인 전시관’ 서비스에 나선다고 밝혔다. 이동통신사와 엔터테인먼트사가 손잡고 VR 온라인 전시관을 선보이는 것은 국내에서 처음이다. 콘서트, 연극에 이어 VR을 기반으로 한 비대면 콘텐츠의 영역을 한층 넓혔다는 평가다.

가상공간에서 아티스트의 사진, 영상 등을 관람할 수 있는 온라인 전시관은 코로나19로 콘서트, 싸인회 등 오프라인 행사가 축소되면서, 팬들의 갈증을 해소할 수 있는 대안으로 마련됐다. 특히 LG유플러스가 2년 넘게 축적한 VR 기획·개발·운영 노하우와 SM엔터테인먼트에서 보유한 아티스트 IP·콘텐츠가 시너지를 낼 것으로 기대된다.

첫 타자는 신규 앨범을 발표하는 SM 대표 아이돌그룹 엑소다. 총 6개의 테마관으로 구성되는 엑소의 온라인 전시관은 앨범 콘텐츠뿐만 아니라 앨범 촬영 현장, 미공개 콘텐츠 등을 선보인다. 또한 이용자들을 위한 특별한 체험과 다양한 이벤트도 마련됐다.

사전예약 이벤트도 운영된다. 이날부터 내달 14일까지 사전예약 웹페이지(www.XR-Gallery.com)에서 서비스를 신청한 고객들은 U+VR 애플리케이션에서 해당 콘텐츠 출시에 맞춰 문자 알림을 받을 수 있다. 이후 앱 서비스에 들어가면 추첨을 통해 ‘SMTOWN &STORE’ 할인권이 증정된다.

최윤호 LG유플러스 XR서비스담당(상무)은 “엑소를 시작으로 SM의 주요 아티스트로 확대해 나가고자 협의 중이다. 이르면 3분기에 새로운 전시관을 선보일 수 있을 것”이라며 “팬들의 갈증을 해소할 수 있는 비대면 실감형 콘텐츠를 앞으로도 지속 발굴할 계획”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr