[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회 박삼례 의장이 27일 아동학대 방지와 복지사각지대 해소를 위한 ‘SOS(Save Our Seoul)’ 릴레이 챌린지에 동참했다.

챌린지는 아동학대를 포함한 각종 폭력을 방지, 복지사각지대를 점진적으로 해소하기 위해 서울시의회에서 시작한 릴레이 캠페인이다.

성북구의회 이승로 의장 지명으로 캠페인에 동참한 박삼례 의장은 다음주자로 광진구의회 박순복 의원과 장경희 의원을 지명했다.

박 의장은 “코로나19가 초래한 사회적 거리두기가 마음 속 거리두기로 이어져서는 안된다”며 “우리 주변을 돌아보는 작은 관심이 소외와 단절로부터 고통 받는 이웃이 사라지는 길임을 잊지 말아달라”고 당부했다.

