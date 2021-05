이헌욱 GH 사장 "도시혁신, 도민과 끊임없이 공유하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 27일 살기 좋은 도시 만들기를 미래비전으로 수립하고, 이를 위한 그간의 도시혁신 구상들을 경기도민과 공유하는 'GH 혁신비전 콘서트'를 수원 광교에 있는 기본주택홍보관에서 개최했다.

이날 콘서트는 GH 도시 혁신 프로젝트 중 ▲기본주택 ▲물류혁신 ▲건설원가 공개 및 공정입찰 ▲공정상가 ▲공유도시 등 5가지 주요 과제에 대한 추진상황을 도민들에게 알리고 의견을 듣기 위해 마련됐다.

GH는 앞서 자체 유튜브 채널 '굿홈TV'를 통해 혁신 프로젝트를 공개했다. 이후 댓글을 통해 접수된 질문을 토대로 이헌욱 GH 사장과 담당 직원들이 설명하는 비대면 토크콘서트 형태로 이날 행사는 진행됐다.

이헌욱 사장은 이날 행사에서 기본주택의 설계 혁신요소, 지하 물류터널의 활성화시기, 건설원가 공개의 효과, 공정입찰 방식의 차별성, 공유도시의 실현가능성 등 도민이 사전에 문의한 내용을 중심으로 직접 답변했다.

콘서트는 코로나 방역수칙을 준수하기 위해 혁신과제 담당자 6인 등 10여명만 오프라인으로 참석했다. 구체적인 토론 내용은 다음 달 초 GH 유튜브 채널을 통해 방송된다.

이헌욱 GH 사장은 "기존 개발사업의 틀에서 벗어나 혁신을 통한 대전환의 시대를 준비하기 위한 GH의 새로운 도전을 도민들게 알리는 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 살기 좋은 도시를 만들기 위한 책임을 다하고, 도민들에게 사랑받는 GH가 되기 위해 끊임 없이 노력하겠다"고 약속했다.

