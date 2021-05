산청군 공무원 민원업무 스트레스 동의보감촌서 치유

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 민원 업무 담당 공무원을 대상으로 동의보감촌에서 웰니스 체험 행사를 운영했다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 이후 마스크 착용되면 민원 업무와 함께 민감하고 복잡한 각종 민원 업무를 처리하고 있는 담당자들의 감정 스트레스를 치유하기 위해 마련됐다.

동의보감촌 웰니스 투어 프로그램은 ‘웰니스 헬스투어’인 웰에이징 워킹, 몸 쉼 헬스, 기 바위 체험과 ‘웰니스 한방체험’인 한방음식·음료 체험, 공진단 만들기, 배꼽 왕쯤 등으로 구성돼 있다.

특히 자기관리와 자기진단을 통한 편안한 쉼과 재충전에 초점이 맞춰졌다.

권양근 부군수는 “코로나19 대민 업무 최일선에서 땀 흘리고 있는 민원 공무원들이 이번 프로그램을 통해 힐링과 마음 치유를 경험하길 바란다”며 “이를 바탕으로 앞으로 더욱 양질의 민원 서비스를 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr