무협 "中 수면장애 인구 3억명…'수면경제'에 주목하라"

[아시아경제 우수연 기자]최근 중국에서 과도한 스트레스로 수면장애를 앓고 있는 인구가 약 3억 명에 달하는 것으로 조사되며 우리 기업들이 '수면경제' 관련 시장을 주목해야 한다는 주장이 나왔다.

한국무역협회 상하이지부가 28일 발표한 '중국 수면경제 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 2019년 중국의 불면증 발병률은 세계 평균 불면증 발병률 27%보다 약 10%p 높은 38.2%를 기록했다. 중국의 수면 용품 및 서비스 관련 시장도 2015-2019년 간 연평균 11.2%씩 성장하며 2022년에는 약 4572억 위안 규모에 달할 것으로 전망했다.

연령별로는 90년대생과 2000년대생의 불면증 발병률이 높았고 주요 수면장애 발병 원인으로는 정서적 요인, 생활 스트레스, 업무 스트레스 등을 꼽았다.

특히 중국 IT 산업 내 치열한 경쟁속에서 알리바바, 징둥, 화웨이, 샤오미 등 대기업이 '996 근무제'(오전 9시부터 오후 9시까지, 일주일에 6일 근무)를 도입하면서 과도한 스트레스와 불면증을 호소하는 젊은 층이 크게 늘었다.

수면 용품 브랜드도 빠르게 증가하고 있다. 2017~2019년 간 수면 용품 브랜드 수는 연평균 32% 증가했고 전자상거래 플랫폼 내 수면 용품 관련 입점 매장 수의 연평균 증가율은 65%을 기록했다.

이에 징동은 2015년부터 매년 세계 수면의 날(3월 둘째 주 금요일)에 맞춰 수면 용품 판촉 이벤트를 실시하고 있으며, 올해는 침실 무드등, 스마트 암막커튼 등의 판매액이 전년대비 각각 130%, 170% 증가했다. 알리바바그룹의 티몰에서도 2019년 6월 18일 진행한 할인 이벤트 데이에 판매된 수면 용품이 전년대비 530%나 늘었고 11월 11일 광군제에는 174% 증가했다.

심준석 무역협회 상하이지부장은 "만사를 귀찮아 하는 젊은 층의 귀차니즘 소비 방식, 코로나19로 인한 비대면 소비의 활성화로 수면 용품의 유통 및 판매 역시 온라인으로 집중되고 있다"면서 "젊은 층을 겨냥한 다양한 스마트 수면기기 및 수면앱이 향후 수면 보조 시장을 주도할 것"이라고 말했다.

