저수조 전면보수공사 시행으로 깨끗한 수돗물 공급

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장은 27일 오후 불곡배수지를 현장을 방문해 저수조 내부 보수공사 현장을 실시했다.

성산구 사파동 가음정공원 불곡배수지는 1만5000t 용량의 배수지다.

1992년부터 운영해 칠서정수장에서 생산된 수돗물을 사파동, 신월동, 용호동 일대 시민들에게 공급하고 있다.

이번 보수공사는 지난 2019년 정밀 안전 점검 결과 보수가 필요하다는 결론에 따라 사업비 6억5500만원으로 저수조 내부의 낡은 시설물을 전면 보수하며 보수 후에는 깨끗한 수돗물 공급에 이바지할 것으로 보인다.

허 시장은 "현재 공사로 인한 안전사고 예방 및 수질관리를 빈틈없이 하며, 시민들에게 깨끗하고 맑은 수돗물 공급을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr