[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)가 양동복개시장 화재를 발견한 즉시 소화기를 사용해 초기 진압한 최홍석씨에게 ‘용감한119시민상’을 수여했다.

27일 서부소방서에 따르면 최씨는 전날 오전 양동시장 2층의 한 점포에서 화재가 발생해 연기가 확산되는 상황에서 주변에 비치된 소화기를 가지고 초기 진압을 시도해 큰 피해를 막는데 기여했다.

화재는 점포 내의 벽면에 설치된 형광등에서 발생한 것으로 추정되며 신속한 대처가 이뤄지지 않았다면 인접 점포 등으로 불길이 번져 큰 피해가 발생할 수도 있었다.

이천택 서부소방서장은 “누구나 당황할 수 있는 상황에서 침착하고 신속하게 대처하여 큰 피해를 막는 데 도움을 준 최홍석씨에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

