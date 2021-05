제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 550 등락률 +2.24% 거래량 346,142 전일가 24,600 2021.05.27 11:54 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대"기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 제주항공, 제주유나이티드와 소상공인 위해 맞손 close 은 제주도 지역화폐인 ‘탐나는전’ 활성화를 위해 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 550 등락률 +2.24% 거래량 346,142 전일가 24,600 2021.05.27 11:54 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대"기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 제주항공, 제주유나이티드와 소상공인 위해 맞손 close 회원을 대상으로 지역화폐 카드발급 홍보 등 다양한 마케팅 활동을 추진하기로 했다고 27일 밝혔다.

제주항공과 제주특별자치도는 전날 오후 제주특별자치도 소통회의실에서 이철행 제주항공 대외협력본부장과 최승현 제주특별자치도 행정부지사 등이 참석한 가운데 '탐나는전' 활성화 추진 업무협약을 체결했다.

'탐나는전'은 카드형, 모바일형, 지류형(상품권) 등 3개 종류로 발행되고 있으며, 제주도 내 중소기업과 소상공인이 운영하는 영업점에서 사용할 수 있다. ‘탐나는전’의 1인당 구매한도는 월 70만원, 연 500만원이다. 구매금액의 10%를 추가로 충전해준다. 따라서 매월 70만원을 구매하면 77만원이 충전되며 연간 500만원을 구매한다고 보면 50만원의 추가 충전 혜택을 받는 셈이다.

제주항공은 다음달부터 제주항공 홈페이지를 통해 '탐나는전' 발급 방법과 혜택을 전반적으로 소개하는 등 적극적인 홍보활동에 나선다. 또 양 기관이 공동으로 추진 가능한 마케팅 활동 등을 지속적으로 협의하면서 다양한 분야에서 적극 협력해 나갈 계획이다.

