“실생활에 블록체인 접목” 과기정통부, 15개 블록체인 시범사업 과제 선정

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 한국인터넷진흥원과 실생활에서 블록체인의 활용가능성을 살펴보기 위한 ‘2021년 블록체인 시범사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

‘디지털 뉴딜 종합계획’과 ‘블록체인 기술 확산전략’의 일환으로 추진하는 시범사업은 블록체인 기술을 경제·사회에 조기 적용·확산하고 공공 서비스를 혁신하기 위해 지원하는 사업이다. 지난 1월8일부터 2월23일까지 자유공모를 통해 총 55개 컨소시엄(149개 기업)이 디지털 신원·자격증명, 문화·예술, 물류·유통 등 분야에서 과제를 자유롭게 제안했으며, 현재까지 기술협상을 완료한 15개 과제를 우선 선정해 착수한다.

선정된 과제 중 대표적인 사례가 ‘블록체인 기반 비대면 국민연금 수급권 확인 시스템 구축 시범사업’이다. 이 과제에 따르면 국민연금공단은 국민연금 수급권 확인 시스템에 블록체인 기술과 분산ID를 적용해 해외에 거주하는 국민연금 대상자가 연금 수급권 확인 서류 제출 시 우편 대신 모바일 앱으로 편리하게 제출할 수 있게 할 계획이다.

과기정통부는 이를 통해 연금 수급권 변동사항에 대한 서류 접수와 검토 등의 절차를 디지털화해 행정비용을 절감하고, 투명성 확보로 부정수급을 사전에 예방할 수 있을 것으로 기대된다고 설명했다.

한국인터넷진흥원은 선정된 과제들의 성공적인 추진을 위해 블록체인 기술, 인터넷 보안, 법률 전문가 등이 참여하는 ‘과제별 자문위원단’을 구성하여 지원하고, 블록체인 및 DID 기술 전문가 등으로 구성된 ‘DID 기술 및 표준화 포럼’과 긴밀한 협력할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr