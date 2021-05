SSG닷컴, 유기농 상품의 날…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 다음달 2일까지 친환경 및 유기농 상품 263종을 선정해 최대 반값에 판매하는 ‘자연과 가깝게 살자! 유기데이’ 행사를 연다고 27일 밝혔다.

유기데이는 친환경 농업에 대한 국민적 인식 제고를 위해 지난 2006년 처음 시작된 날이다. 숫자 6과 2를 소리 나는 대로 읽었을 때 유기농과 발음이 비슷하다는 점에 착안해 유기데이로 정하고 매년 지자체와 기업 등 다양한 단체에서 관련 행사를 펼치고 있다.

이번 행사 기간 동안 과일, 채소, 양곡 등 인기 상품 70여 종을 최대 30%까지 할인 판매한다. 유기농 사료로 키운 축산물 상품 50여 종을 최대 25%까지 할인 받을 수 있는 쿠폰도 증정한다. 대표적으로 친환경 참외는 30% 할인된 가격에 판매되며 친환경 양파, 당근, 감자 등도 20% 할인된 가격에 선보인다. 피코크, 올가홀푸드 등 주요 유기농 상품은 최대 50%까지 할인한다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 행사는 전국 이마트 점포에서 온라인으로 배송되는 쓱배송은 물론 당사 온라인스토어 네오에서 출발하는 서울 및 수도권 새벽배송과 쓱배송 구매에 모두 적용된다”며 “화학비료나 농약을 쓰지 않은 자연 친화적 먹거리를 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

