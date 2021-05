후쿠시마 오염수 걱정 큰데…수산물 원산지 표시위반 품목 절반이 '일본산'

해수부, 지자체·해경과 3주간 1만2538개소 조사

165개소 미표시 또는 거짓표시…7년 징역 또는 1억원 벌금 등



[세종=아시아경제 문채석 기자] 일본이 후쿠시마 원전 방사능 오염수를 바다에 뿌리기로 해 국민 불안이 커진 가운데 수산물 원산지를 제대로 표시하지 않은 업체 165개소가 정부에 덜미를 잡혔다. 적발 품목의 절반이 일본산이었던 것으로 드러났다.

26일 해양수산부는 지난달 22일부터 지난 12일까지 3주간 지방자치단체, 해양경찰청 등과 수산물 원산지 표시 특별점검을 한 결과 1만2538개소 중 165개소가 법을 어긴 것으로 드러났다고 밝혔다.

구체적으로 원산지를 표시하지 않은 업체는 123개소, 거짓으로 표시한 업체는 42개소였다. 적발 품목은 191건으로 일본산 47.7%, 중국산 18.8%, 러시아산 5.2% 순이다.

원산지를 거짓 표시한 품목 49건 중에는 일본산이 28건으로 가장 많았고 러시아산(6건), 중국산(5건)이 뒤를 이었다. 품목별로는 돔류(32.3%)에 이어 가리비(17.3%), 명태(6.3%) 및 낙지(4.2%) 순이었다.

해수부는 이번에 잡아낸 165개소 중 거짓 표시 42개소를 고발하기로 했다. 이들은 최대 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다. 원산지를 표시하지 않은 123개소는 위반금액에 따라 1000만원 이해의 과태료를 물 예정이다.

해수부는 수입수산물 유통이력 점검을 강화하기로 했다. 위반 실적이 많은 수산물은 지자체, 해경과 협력해 연중 집중 단속을 할 방침이다. 아울러 소비자 단체, 민관협의회와의 협력을 통해 수산물 수입·유통·판매 업체들이 스스로 제도를 지키도록 적극 노력한다.

김준석 해수부 수산정책실장은 "판매자는 투명한 원산지 표시만이 소비자의 신뢰와 매출을 얻는 최선의 방법임을 재인식하고, 소비자는 안심하고 수산물을 사 먹는 구조를 만드는 게 중요하다"며 "수산물 구매 시 원산지 표시를 반드시 확인하고 의심될 경우 수산물 원산지 표시위반 신고 전화 또는 카카오톡 '수산물원산지표시' 채널에 적극 제보해주기 바란다"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr