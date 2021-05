광주·대구광역시장, 국토교통부장관에 달빛내륙철도 ‘공동 의견서’ 제출

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장과 권영진 대구광역시장은 26일 노형욱 국토교통부 장관을 면담하고 제4차 국가철도망구축계획에 달빛내륙철도 사업을 반영해 줄 것을 촉구하는 영호남 시도지사 6명의 공동 의견서를 제출했다.

이번 공동 의견서 제출은 지난 7일 국토교통부에서 각 시·도 등에 제4차 국가철도망구축계획(안)에 대한 의견제출을 요청한데 대한 대응으로, 통상 개별 기관별로 의견을 제출해 온 관례를 고려하면 매우 이례적이다.

이는 영호남 시도민의 강력하고도 절박한 의지를 표출한 것으로 보인다.

이날 이용섭 광주시장과 권영진 대구시장은 노형욱 국토교통부장관과의 면담에서 “달빛내륙철도는 문재인 대통령께서 영호남 시도민에게 약속한 것으로 동서화합과 국가균형 발전을 위해 꼭 필요한 사업이며, 영호남 내륙은 연결 철도망이 전무한 유일 초광역권역일 뿐만 아니라 대구~광주는 특광역시 중 연결 철도노선이 없는 유일한 대도시이다”는 점을 강조했다.

또 “달빛내륙철도가 건설되면 이 노선과 연결되는 경부선, 전라선, 호남선 등 국가 주요 철도망 전체의 활성화도 크게 기대된다”고 밝혔다.

한편, 달빛내륙철도는 동서화합과 국가균형발전 등을 위해 지난 20여년간 영호남이 공동으로 심혈을 기울여 추진해온 사업이다. 지난 대선에서 문재인 대통령이 이 사업을 영호남 상생협력 대표 공약으로 약속하면서 기대감이 매우 커졌다.

그러나 지난 4월22일 정부에서 발표한 제4차 국가철도망구축계획(안)에서 제외되자 970만 영호남 영향권 시도민들이 충격적으로 받아들이면서 이후 영·호남 자치단체, 국회의원, 시민단체, 언론 등이 하나같이 나서서 정부 부처를 향해 국가계획 반영을 강력히 촉구하고 나선 상황이다.

향후 10년간의 국가철도망 구축 구상을 담고 있는 제4차 국가철도망구축계획은 앞으로 시·도 등 기관 의견 수렴과 철도산업위원회의 심의를 거쳐 내달 중 확정·고시될 예정이다.

국토교통부 장관을 면담한 광주·대구시장은 “영호남 6개 시·도가 긴밀히 연대·협력해 달빛내륙철도가 국가계획에 반드시 반영될 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것이다”고 말했다.

