세계 환경의 날 다회용기 지참 이벤트도…

롯데시네마는 불필요한 쓰레기를 줄이자는 취지에서 다회용기를 시범 도입한다고 26일 전했다. 매점에서 음료 구매 시 자유롭게 선택할 수 있다. 이용 뒤에는 전용 수거통에 반납하면 된다. 회수된 다회용기는 일곱 단계의 세척·소독 과정을 거친 뒤 무균실에서 진공 포장돼 재사용된다. 관계자는 "오는 31일부터 건대입구점에서 커피·주스류에 테스트를 진행하고, 내달 중순부터 탄산음료로 범위를 확대한다"고 설명했다. 세계 환경의 날인 다음 달 5일에는 이벤트 '영화관에서도 용기 내 주세요'도 한다. 뚜껑이 있는 다회용기를 지참한 관람객에게 팝콘을 저렴하게 제공한다. 자세한 내용은 롯데시네마 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr