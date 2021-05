'유흥주점발 코로나' 대구 발칵..'n차 감염' 추가 확산 우려

[아시아경제 이주미 기자] 대구 유흥주점발 코로나19 신규 확진자가 20명 더 추가됐다. 영국형 변이 바이러스 확진 사례도 있는 것으로 알려졌다.

26일 대구시재난안전대책본부는 이날 0시 기준 지역 코로나19 확진자 수는 전날보다 30명 늘어 9792명이라고 발표했다.

주소지별로 달서구 8명, 동구 6명, 북구·남구·서구·달성군 각 3명, 수성구 2명, 중구·경주 각 1명이다.

이 가운데 20명은 집단감염이 발생한 유흥주점 관련 확진자다.

지난 12일 구미·울산 확진자 일행이 북구 산격동 한 호텔 지하 유흥주점을 방문한 뒤 외국인 여성 종업원 등을 중심으로 확산하고 있다. 관련 확진자 누계는 199명이다.

추가 확진자 가운데 7명은 방문자 등 직접 관련자이지만, 나머지 13명은 n차 감염자들로 추가 확산 우려가 나오는 상황이다.

앞서 중앙방역대책본부는 전날(25일) 정례 브리핑에서 대구 유흥업소 관련 감염 사례 표본 검사 결과 영국형 변이 바이러스로 확인했다고 발표했다.

이슬람사원 관련 확진자도 2명 더 나왔다. 이슬람 금식 기도 기간인 라마단(4월13일~5월12일)과 관련해 사원을 방문한 신도를 중심으로 퍼지고 있다. 누적 확진은 55명이다.

그 외 8명 중에 4명은 방역 당국이 감염경로를 역학 조사 중이고, 1명은 경로 불상 확진자의 접촉자, 3명은 기존 확진자의 접촉자들로 조사됐다.

한편 대구시는 지역 감염이 확산하자 지난 22일부터 30일까지 시내 유흥시설 3300여곳에 집합금지와 종사자에 대한 진단검사 행정명령을 내렸다. 또 26일부터 30일까지 5일간 대구지역 식당, 카페, PC방, 오락실·멀티방, 동전노래연습장에 대해 0시부터 오전 6시까지 운영시간을 중단하기로 했다.

