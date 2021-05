롯데월드타워 광장서 전기차 충전소 체험 … "ESG 경영 강화"

다음달 6일까지 현대차와 함께 친환경 모빌리티 전시

지하 2~4층엔 국내 최대규모 전기차 충전소 124기 운용

[아시아경제 조인경 기자] 롯데물산은 현대자동차와 협업해 다음달 6일까지 롯데월드타워 아레나 광장에 단지 방문객들을 대상으로 친환경차를 소개하기 위한 전시 공간을 조성하고 전기차 충전소 체험 기회를 제공한다고 26일 밝혔다.

행사장을 방문한 고객들은 아이오닉5, 넥쏘, 하이브리드 차량 등 현대자동차의 친환경차를 관람하고, 주말에는 전시된 차량 설명과 상담을 받을 수 있다. 전기차 충전소도 2기 설치돼 디스플레이를 직접 조작해 보며 충전 체험이 가능하다. 행사 기간 동안 방문객들에게는 롯데월드타워 에코백도 제공할 예정이다.

롯데월드타워는 전기차 사용을 장려하기 위해 지하 2~4층 주차장까지 국내 최대 규모인 총 124기의 전기차 충전소를 운용하고 있다. 일반 충전소 103기에 테슬라 슈퍼차져 6기, 메르세데스 벤츠 충전기 15기(급속 6기·완속 9기) 등을 추가로 설치했다. 국내 출시된 모든 전기차종을 충전할 수 있으며, 급속 충전은 일반 전기차(64kW급)를 기준으로 약 1시간30분이 소요된다.

롯데월드타워는 탄소중립에 앞장서기 위해 다양한 친환경 경영을 강화하고 있다. 우선 단지 곳곳에 바람과 태양 에너지를 전기에너지로 전환해 사용하는 친환경 발전 설비를 갖췄다. 롯데월드몰 옥상에는 대형 풍력발전기 설비 2대를 운영하고 있으며, 월드파크 잔디광장 주위에는 풍력과 태양광 에너지를 함께 사용하는 하이브리드 가로등이 12대 설치돼 있다.

롯데월드타워 19층에 위치한 롯데물산 사무실에는 스마트 센서등을 새로 도입했다. 회의실에 설치된 스마트 센서등은 직원이 없으면 자동으로 전등이 꺼져 불필요한 전기에너지를 절약할 수 있다.

롯데월드타워와 롯데월드몰 지하 6층에는 건물의 심장 역할을 하는 1만9577㎡(약 6000평) 규모의 에너지센터도 있다. 이곳에서는 수열에너지, 지열 냉난방시스템, 고단열 유리 사용, 태양광 집열판, 태양열 발전, 풍력발전, 중수 및 우수(빗물) 재활용, 생활하수 폐열 회수 등을 통해 총 에너지 사용량의 12% 가량을 자체 생산하고 있다. 100층 이상 건물 최초로 미국 그린빌딩협의회(USGBC)에서 친환경건축물인증(LEED) 골드 등급을 받았다.

류제돈 롯데물산 대표는 "롯데월드타워는 전기차 사용을 장려하고 에너지 절약을 실천하며 탄소중립에 힘을 보태고 있다. 앞으로도 신재생에너지 설비를 효율적으로 운영해 미래세대를 위한 친환경 경영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr