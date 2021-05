정부사업 수주업체 유착 의혹, 관세청 주무관 ‘고발’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 정부사업을 수주한 업체와의 유착 의혹으로 관세청 정보협력국 주무관(6급)이 고발됐다.

26일 관세청 등에 따르면 대전지방경찰청은 공무상 비밀누설과 업무방해 등 혐의로 관세청 A 주무관을 입건해 수사하고 있다.

앞서 관세청은 최근 감찰을 통해 A씨의 비위를 확인해 경찰에 고발했다. A씨는 관세청의 ‘인공지능 엑스레이 판독시스템 구축사업’의 실무 담당자로 각종 연구와 실행과제를 기획·발주해 온 것으로 전해진다.

사업은 2019년부터 시작돼 올해 마무리 될 예정이었으며 총 사업비는 72억원이다. 관세청은 사업 첫해 46억원, 지난해 19억원을 들여 사업을 진행했지만 최근 A 주무관의 비위가 확인되면서 올해 사업예산(7억원)은 집행을 취소한 상태다.

A 주무관은 현재 대기발령 중으로 경찰은 A 주무관이 사업을 수주한 판독시스템 구축사업을 수주한 기업의 대주주와 유착관계였는지 여부를 조사하는 것으로 전해진다.

관세청은 A 주무관을 “경찰에 고발한 게 사실”이라면서도 “다만 경찰조사가 진행되는 중인 만큼 자세한 내용을 알려줄 수 없다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr