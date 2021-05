[아시아경제 장효원 기자] 제주맥주 제주맥주 276730 | 코스닥 증권정보 현재가 5,790 전일대비 1,010 등락률 +21.13% 거래량 45,648,390 전일가 2021.05.26 09:53 장중(20분지연) close 가 상장 첫날 공모가를 훌쩍 뛰어넘어 상승세를 보이고 있다.

26일 오전 9시21분 현재 제주맥주는 시초가 대비 24.48% 상승한 5930원에 거래되고 있다. 공모가보다 85% 높은 수준이다. 제주맥주의 시초가는 공모가 3200원보다 약 49% 높은 4780원으로 결정됐다.

제주맥주는 2015년 설립된 수제 맥주 제조·판매 회사다. 미국 ‘브루클린 브루어리’와의 전략적 파트너십을 통해 세계 최초 수준의 양조 설비를 도입해 고급 수제 맥주를 생산하고 있다. ‘제주 위트 에일’ ‘제주 펠롱 에일’ ‘제주 슬라이스’ 등의 맥주를 출시한 바 있다.

제주맥주는 테슬라(이익 미실현) 상장으로 코스닥시장에 들어왔다. 지난 13~14일 진행된 청약에서 경쟁률 1748.25대 1을 기록하며 테슬라 상장 기업들 중 역대 최고 청약 경쟁률을 기록하기도 했다.

