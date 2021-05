NH농협카드, 카드고객행복센터 고객응대 직원 권익보호를 위한 업무협약

용산여성인력개발센터 통해 '감성케어 프로그램' 운영

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 용산여성인력개발센터와 카드고객행복센터 상담사의 업무스트레스 해소와 심리안정을 지원하기 위한 '감성케어 프로그램' 운영 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

전일 서울 용산구 농협카드고객센터에서 개최된 이번 업무협약은 악성민원에 상처받은 상담사들이 심신 안정 프로그램을 통해 지친 마음을 회복할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

감성케어 프로그램은 여성인력지원 특화 기관인 용산여성인력개발센터를 통해 ▲힐링 플라워 클래스 ▲팝아트 초상화 그리기 ▲나만의 미니정원 만들기 등 다양한 체험 프로그램을 진행해 상담사의 심신 이완과 안정을 도모할 계획이다.

이외에도 농협카드는 상담사 보호 체계를 강화하고 '상담사 사기진작 프로그램'을 운영하며 감정노동자 권익을 보호하기 위해 앞장서고 있다.

농협카드 관계자는 "상담사의 정신건강 회복을 통해 고객에게 더 나은 상담 서비스를 제공할 수 있도록 다양한 방안을 마련하겠다"고 말했다.

