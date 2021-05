LG이노텍, 전장부품 재규어 랜드로버 '품질 인증' 획득

[아시아경제 김흥순 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 190,500 2021.05.26 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 온오프라인 전시관 개설·홈페이지 전면 개편비수기에도 호실적인데…주춤한 휴대폰 부품株[클릭 e종목] "LG이노텍, 전 사업부 실적 개선…2분기 호실적 기대" close 은 글로벌 프리미엄 자동차 브랜드인 재규어 랜드로버로부터 '품질 인증(Jaguar Land Rover Quality Certificate)'을 획득했다고 26일 밝혔다.

재규어 랜드로버 품질 인증은 재규어 랜드로버가 매년 협력사 제품의 품질 수준과 납기 준수 여부를 평가해 우수 협력사를 선정하는 제도다. 차량 전장부품은 자동차 탑승자와 보행자 생명과 직결되기 때문에 품질관리가 엄격하다. 재규어 랜드로버는 프리미엄 차종을 생산하고 있어 품질관리 기준이 무척 까다로운 것으로 알려져 있다.

은 "2017년부터 재규어 랜드로버에 직류-직류(DC-DC) 컨버터를 꾸준히 공급하며 성능과 품질을 인정받은 결과"라고 설명했다. DC-DC컨버터는 배터리에서 나오는 고압의 직류 전력을 차량 내부 장치에 적합한 저압 직류로 바꿔주는 부품이다.

은 그동안 해외 주요 완성차와 전장 기업들로부터 품질을 인정받아 왔다. 미국 GM으로부터 2015년과 2017~2019년 등 4회에 걸쳐 품질우수상을 수상했고, 2015년과 2016년에는 독일 콘티넨탈, 셰플러의 우수 협력사로 선정된 바 있다.

앞서 LG이노텍은 2005년부터 전장부품 품질 결함 '제로화'를 목표로 품질혁신을 거듭했다. 글로벌 인증 획득과 표준 개발 참여를 적극 추진하며 차량 품질 관리 수준도 높여 나가고 있다. 자동차 소프트웨어 개발 표준인 ASPICE CL3 인증 획득, 자율 주행 국제 표준(SOTIF) 개발을 위한 ISO 21448 표준화, 카 커넥티비티 컨소시엄(CCC) 참여 등이 대표적이다.

은 재규어 랜드로버 품질인증 획득을 계기로 핵심 성장동력으로 육성 중인 전장부품사업에 더욱 힘을 싣는다는 구상이다. LG이노텍 관계자는 "전장부품사업 체질을 강화해 수익성을 적극 개선하고, 고객 포트폴리오를 고도화해 글로벌 전장부품 시장에서 입지를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

