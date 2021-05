행정·안전 관련 통계 328종 한 눈에…행안부, '통계 시각화 서비스' 시행

정부조직, 재난관리 등 8개 분야로 구성, 연도별 통계 166종 시계열 그래프 제공

[아시아경제 임철영 기자] 앞으로는 필요한 통계 자료를 얻기 위해 '행정안전통계연보' 책자 파일을 일일이 내려받아 목차에서 해당 통계 페이지를 확인하는 번거로움이 사라질 전망이다.

26일 행정안전부는 그간 책자로 발간 PDF형태로 제공해 온 ‘행정안전통계연보’를 편리하게 조회하고 활용할 수 있도록 27일부터 ‘통계시각화 서비스’를 제공한다고 밝혔다.

새로 구축한 ‘통계시각화 서비스’는 1999년부터 2020년까지 21년 동안 발간된 통계연보에 수록된 8개 분야 328종의 통계를 그래프 및 표로 제공하는 서비스다. 통계연보는 행정·안전 분야 정책수립 및 집행, 학술 연구 등에 필요한 자료를 수록한 것으로 정부조직, 행정관리, 전자정부, 지방행정, 지방재정, 안전정책, 재난관리 등 8개 분야로 구성돼 있다.

연도별 추이를 파악할 수 있는 166종의 통계에 대해서는 시계열 비교가 가능하도록 그래프 형태로 제공된다. 정부24 민원서비스 이용건수, 연도별 어린이 놀이시설 안전검사 시설 수 등과 같이 연도별로 변하는 통계는 그래프 형식으로 제공해 한 눈에 추이를 파악할 수 있도록 했다.

통계표는 엑셀 파일형태(xls)로 제공하여 국민이 보다 편리하게 활용할 수 있도록 했다. 이번 서비스를 통해 주제와 분야별로 원하는 통계를 쉽게 찾을 수 있으며, 통계 항목이나 기간 등 원하는 조건을 설정하여 검색도 가능하다. ‘통계시각화 서비스’는 행정안전부 대표 홈페이지(www.mois.go.kr) ‘정책자료→통계→행정안전통계 시각화’ 메뉴에서 이용할 수 있다.

행안부는 국민이 필요한 통계를 빠르고 쉽게 제공할 수 있도록 지속적으로 품질관리 및 점검 등을 시행할 계획이다. 고규창 기획조정실장은 “통계시각화 서비스를 통해 국민들이 행정안전부에서 제공하는 통계를 보다 쉽게 활용하길 기대한다”며 “향후에도 더 많은 통계를 발굴해 서비스를 확대해나가도록 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr