이철우 경북도지사, 기획재정부 방문 … 내년 예산확보 첫 걸음

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 이철우 경북도지사는 25일 기획재정부 예산실을 방문, 2022년도 주요현안사업을 설명하고 내년 정부 예산안에 지역사업을 대폭 반영해 줄 것을 요청했다.

이번 방문은 2022년도 국가투자예산이 정부 부처에서 편성되는 시점에 맞춰 기획재정부를 선제적으로 방문함으로써 취약한 지역현안을 상세히 설명, 내년 예산에 지역사업을 최대한 반영시키기 위한 첫 발걸음이라고 경북도는 설명했다.

이 지사는 이날 기획재정부 실무진들을 일일이 찾아다니며 지역현안사업에 대하여 사업의 필요성을 설명했다. 특히 김완섭 예산총괄심의관과 김경희 복지안전예산심의관에게 경북의 주요 현안사업을 주지시키며 각별한 배려를 요청했다.

경북지역의 주요 SOC 인프라 현안은 ▲영일만횡단구간 고속도로(포항~영덕) 180억원 ▲중앙고속도로(읍내JC~의성IC) 확장 10억원 ▲북구미IC~군위JC간 고속도로 10억원 ▲문경~김천간 내륙철도 50억원 ▲중앙선 복선전철화(도담~영천) 2702억원 등이다.

지역경제 회복과 미래 첨단산업 지역 유치 현안 사업으로는 ▲XR 융합산업생태계 구축 70억원 ▲산업단지특화형 인공지능 혁신 클러스터 55억원 ▲지역 디지털 혁신거점조성사업 50억원 ▲고성능 차세대 이차전지 상용화 기술개발사업 100억원 ▲5G 기반 저탄소 마이크로그리드그린산단 시범사업 71억원 ▲스마트 로봇존 구축 60억원 등이 꼽힌다.

경북도는 부처 예산요구안에 대한 기재부의 예산심의가 끝나는 8월 중순까지 국비확보 TF팀인 '2022 국비모아 Dream단'을 중심으로 전 공무원들이 정부예산안에 지역사업 반영을 위해 전력을 다할 방침이다.

이철우 지사는 "어려운 경제상황에 내년도 국비확보가 녹록치 않은 상황인데 지방재정의 한계를 극복하기 위해서는 국비가 절대적인 만큼 2022년도 국비예산에 지역사업을 각별히 배려해 달라"고 당부했다.

