[내일날씨] 수도권 낮 비 조금… 오후 전국으로 확대

[아시아경제 조성필 기자] 수요일인 26일은 낮 동안 수도권과 강원 영서지방에 비가 조금 내릴 것으로 관측된다. 오후 들어 제주 등 남부지방부터 시작된 비가 전국으로 확대될 것으로 보인다.

25일 기상청에 따르면 수도권·강원 영서에는 낮 동안 구름이 많고 5㎜ 미만의 비가 오는 곳이 있겠다. 제주는 오후부터, 전남·경남에는 밤부터 비가 내리겠다.

오후부터 이튿날 낮까지 제주(북부·서부 제외) 20∼80㎜, 남해안·제주도(북부·서부) 10∼30㎜의 비가 내리겠다. 남해안을 제외한 전남·경상에는 5∼10㎜, 중부·전북·경북·서해5도·울릉도·독도에는 27일에 5∼10㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다. 제주(북부·서부 제외)에는 밤부터 이튿날 새벽 사이 비구름이 높게 발달하면서 시간당 15㎜ 안팎의 강한 비가 오는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 8∼16도, 낮 최고기온은 21∼27도로 예보됐다. 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준이겠다.

바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

