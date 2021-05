'내로남불·거짓말·성추행·무능한 중년남성'…곤두박질 친 민주당 이미지

[아시아경제 김소영 기자] 시민들이 바라보는 '더불어민주당'의 이미지가 "내로남불, 거짓말, 성추문, 독단, 무능한 40~50대 남성" 등으로 나타난 가운데 2019년 대비 2030의 부정적인 이미지가 증가한 것으로 조사됐다.

송갑석 민주당 전략기획위원장은 25일 열린 의원총회에서 이 같은 내용이 담긴 '재보궐 이후 정치지형 변화에 대한 결과 보고서'를 의원들에게 공개했다.

민주당 의뢰로 여론조사업체 엠브레인퍼블릭이 지난 12일부터 나흘간 만 19~54세 성인 남녀 8그룹을 상대로 실시한 집단심층면접(FGI) 조사 결과, 응답자들은 민주당 이미지로 당 색깔인 파랑(10.0%), 내로남불(8.5%)이 가장 많이 생각난다고 꼽았다. 무능하다, 거짓말, 성추행·성추문은 6~8위에 올랐다.

마찬가지로 2030 세대의 부정적 이미지도 눈에 띈다. 내로남불(6.4%)이 4위에 올랐고 무능하다, 성추행·성추문 등 부정적 이미지가 10위권에 들었다. 거짓말, 안 좋은 이미지, 부동산 정책 실패도 언급됐다.

2019년 8월 조사 때만 해도 2030 세대가 떠올린 부정적 이미지는 무능(7위), 비속어·욕(13위), 내로남불(14위) 등이 있긴 했으나 응답률은 각각 1% 안팎으로 상단을 차지하지는 못했다. 청년들이 생각하는 당 이미지가 2년 만에 추락한 것으로 해석된다.

민주당 이미지를 의인화한 조사 결과에서 응답자들은 민주당을 "독단적이며, 말만 잘하고 겉과 속이 다른, 성과 없는 무능한 40~50대 남성"으로 인식한 것으로 나타났다.

반면 국민의힘의 이미지는 긍정적으로 개선되고 있는 것으로 나타났다.

국민의힘 최초 연상 이미지로는 보수(11.5%), 빨간색(9.3%) 등 중립적 이미지가 상위에 올랐고 부패·비리(3.0%), 친일파·토착왜구(2.4%), 박근혜(2.3%)가 뒤를 이었다.

국민의힘을 의인화한 이미지로 응답자들은 '돈과 권력을 중시하며 엘리트주의를 가지고 있는 50대 후반~70대 꼰대 남성'을 들었다. 보고서는 "2020년 총선 당시에는 비호감 정서가 강하게 표출됐으나 올해 재보선에서는 국민의힘에 '리빌딩', '불도저'(추진력)와 같은 이미지가 형성됐다"고 밝혔다.

