‘대숲 맑은 담양 쌀’ 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 평가 ‘대상’ 수상

지난해 이어 올해도 대상 쾌거…담양군 공동브랜드 ‘대숲 맑은’ 가치 드높여

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 군 대표 브랜드인 ‘대숲 맑은 담양 쌀’이 전라남도 10대 고품질 브랜드 쌀 평가에서 지난해 이어 올해도 ‘대상’을 받는 영예를 안았다고 25일 밝혔다.

전남 10대 고품질 브랜드 쌀은 평가의 공정성 확보를 위해 6개의 전문기관이 공동으로 평가했다.

시중에 유통되는 판매처에서 무작위로 구입한 시료를 대상으로 한 식미, 품위, 품종 혼입률, 중금속오염도, 잔류농약검사와 가공, 저장에 대한 현장 평가 등을 통해 선정됐다.

담양군은 농업의 기본인 쌀 산업 경쟁력 강화를 위해 위생농업과 품질 고급화를 꾸준히 추진해 왔으며, 계약재배에 의한 생산, 농가 교육, 홍보 등에 총력을 다해왔다.

또 담양군농협쌀조공법인에서는 싸라기, 병해충립은 물론 성분(아밀로스 함량, 단백질 함량, 백도, 수분 등)을 철저히 분석, 96% 이상의 완전미로 유통해 소비자의 신뢰를 얻었다.

재배 농가들은 수확기 철저한 관리로 품종 혼입을 차단하고, 콤바인의 수확 속도를 조절해 쌀이 쪼개지지 않도록 하는 등 최고 품질의 쌀을 생산하는 데 각고의 노력을 기울였다.

이렇듯 지역농업인, 관내농협, 담양군이 일체가 되어 노력한 결과 ‘대숲 맑은 담양 쌀’이 도내 간척지 쌀의 특권이었던 전남 고품질 쌀 브랜드 평가에 지난해 이어 올해도 대상에 선정되고 11년 연속 상위권에 선정되는 쾌거를 이루게 됐다고 군은 설명했다.

전남 10대 고품질 브랜드 쌀로 선정된 ‘대숲 맑은 담양 쌀’은 3천만 원의 시상금과 전라남도와 연계한 대형유통업체 공동마케팅 지원을 받게 된다.

최형식 군수는 “대숲 맑은 담양쌀이 작년에 이어 올해도 대상을 받게 되어 대단히 영광스럽다”며 “앞으로도 우리 농식품의 브랜드 가치와 농가 소득을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 군은 올해 관내 8개 농협이 참여해 설립된 담양군농협쌀조공법인 주체로 봉산면 신학리에 120억 원의 사업비를 투입해 정원을 겸비한 최첨단 통합미곡종합처리장(RPC)의 준공을 계획하고 있어 담양 쌀의 경쟁력이 더욱 탄탄해질 것으로 전망하고 있다.

