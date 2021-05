온라인으로 장기렌터카 견적부터 계약까지…SK렌터카 '이지 다이렉트' 출시

[아시아경제 김혜원 기자] 고객 데이터를 기반으로 온라인을 통해 빠르고 정확하게 장기 렌터카 견적과 계약을 제공하는 서비스가 나왔다.

SK렌터카는 기존 인터넷 견적 및 계약 기능을 보다 손쉽게 이용하도록 개선한 온라인 다이렉트 서비스 '이지 다이렉트(Ezy Direct)'를 새롭게 출시하고, 전용 홈페이지를 통해 본격적인 마케팅 활동을 전개한다고 25일 밝혔다.

이지 다이렉트는 PC와 모바일로 고객 데이터가 반영된 차량별 견적을 간편하게 확인해 계약하게 해주는 서비스로, 기존보다 빠르고 정확하다. 이지 다이렉트의 주요 특징은 크게 세가지다. 온라인을 통한 개인별 맞춤 대여료 안내, 카 매니저(Car Manager)의 전문적 사후 관리, 결제 방식 다양화를 통한 편의성 향상 등이며 이를 통해 SK렌터카는 고객 가치를 한층 더 끌어올리겠다는 구상이다.

첫째, SK렌터카는 고객 정보를 기반으로 언제 어디서나 동일한 견적을 내도록 시스템을 구현했다. 통상 오프라인을 통해 이뤄지는 견적 서비스는 고객 신용정보 등이 제대로 반영되지 않거나 영업사원에 따라 상이한 경우가 많은 반면 이지 다이렉트는 고객별 정보 확인을 통해 정확한 대여료를 산출해준다. 뿐만 아니라 온라인 채널 할인 및 각종 추가 할인 정책이 견적에 자동 반영되도록 시스템에 적용했으며 간편 인증을 거쳐 견적부터 계약까지 총 6단계, 3분이면 충분하다. 차종별 일반적인 견적만 알고 싶은 경우에는 본인 인증 절차마저 생략 가능해 1분 이내 조회할 수도 있다. 견적 이후 고객에게 계약을 권유하는 전화·문자 등을 하지 않아 고객에게 번거로움과 부담도 덜었다.

둘째, SK렌터카만의 카 매니저 운영을 통해 계약 이후 출고 및 사후관리까지 책임지는 점도 주목할 만하다. 카 매니저는 고객의 계약 시점부터 담당 매니저로 매칭되며, 고객이 차량을 인도받는 장소에 함께 방문해 차량 내외부 상태 확인 및 옵션 설명을 도와준다. 또한 계약 기간 동안 고객의 궁금증, 불편 사항 등을 꼼꼼하게 관리해 고객의 안전하고 편리한 차량 운영을 도와준다.

셋째, 서비스 편의성 측면도 크게 개선했다. 신용카드 자동 결제 시스템을 도입, 고객이 정한 날짜에 자동으로 대여료를 결제할 수 있는 등 결제 방식을 다양화에도 힘썼다. 향후 카카오나 SK페이 등 간편 결제 시스템까지 도입할 예정이다.

이밖에도 SK렌터카는 이지 다이렉트를 이용하는 고객을 대상으로 신한카드와 함께 SK렌터카 전용 신용카드인 'SK렌터카 신한카드 Mycar'를 통해 장기 렌터카 대여료 추가 할인 혜택과 보증금도 해당 카드로 분납 가능한 보증금 할부 상품을 선보인다.

SK렌터카는 이지 다이렉트 서비스 오픈과 함께 고객이 시간과 장소에 구애 받지 않으며 온라인으로 이용 가능한 전용 홈페이지를 신설했고, 별도의 앱 설치도 필요 없게 했다. 전용 상담센터도 신설했으며, 전화번호 뒷자리 '3651'는 365일(삼백육십오일) 온라인을 통해 손쉽게 언제든 이용 가능한 서비스라는 뜻으로, 고객을 위해 최선을 다하겠다는 마음을 담았다.

SK렌터카는 이번 출시를 기념해 7월까지 홈페이지 및 고객센터에서 견적을 받은 고객 3651명에게 아이폰 12 pro(2명), 에어팟 pro (7명) 등 다양한 경품을 제공하며, 차량 출고한 고객 대상 추첨을 통해 렌털료를 할인해주는 이벤트도 진행한다.

SK렌터카 관계자는 "이지 다이렉트는 고객 편의성 향상뿐만 아니라 개인별 맞춤 대여료를 안내하며 정확한 견적을 제공해 기존 장기렌터카 고객의 번거로움을 해소하는 데 초점을 둔 상품"이라며 "향후 금융권과의 다양한 협업 등을 통해 서비스의 가치를 더욱 높여가겠다"고 말했다.

