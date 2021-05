토스, 한국장학재단과 업무협약 체결…학자금 조회 및 상환 관리 서비스 구축

[아시아경제 성기호 기자] 모바일 금융 서비스 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 한국장학재단과 업무협약을 맺고, 청년들을 위한 학자금 대출 관리 서비스 구축에 나선다고 25일 밝혔다. 이는 국내 핀테크 플랫폼과 장학재단 간 첫 업무협약으로, 토스를 이용하는 2030세대가 장학재단의 학자금 지원 제도에 더욱 편하게 접근할 수 있도록 상호 협력을 추진하는 것이다.

토스는 이번 업무협약을 바탕으로 학자금 대출 등 학자금 지원 제도와 관련해 흩어져 있던 모든 정보를 모아 한눈에 보여주고, 대출 내역 조회 및 상환 관리까지 원스톱으로 제공하는 학자금 서비스를 구축할 예정이다.

토스는 현재 학자금 대출 및 국가 장학금 신청 기간이 되면 사용자에게 알림 메시지를 보내고 장학재단 앱으로 연결하는 서비스를 운영하고 있다. 이에 더해 이르면 7월부터는 학자금 대출을 받은 고객이 토스 앱을 통해 자신의 대출 잔액 및 원리금 상환액, 상환 내역 등의 정보를 간편하게 확인할 수 있게 된다.

이어 연내에는 학자금대출 상환 및 연체 관리 서비스로 확대해 나갈 계획이다. 매달 원금?이자 상환일이 되면 알림을 주고, 토스 앱의 간편송금 기능을 통해 한번에 상환까지 할 수 있는 유려한 사용자 경험을 제공하고자 한다. 대출 이후에도 상환이 끝날 때까지 그 내역을 간편하게 관리할 수 있도록 지원한다는 취지다. 뿐만 아니라 고객 개개인의 경제적 상황에 따라 최적의 상환 계획과 지원 제도를 적시에 안내해 사회초년생의 학자금 부담을 경감하는데 기여할 계획이다.

토스는 우리나라 20대 10명 중 8명이 가입한 종합 금융 플랫폼으로서, 한국장학재단과 토스 사용자 간의 접점이 되어 학자금 지원을 받는 청년 수혜자의 범위를 넓히는 등 사회적 효익을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이승건 토스 대표는 “많은 청년들에게 학자금 대출은 생애 첫 금융 경험이다. 사용자의 편의를 최우선에 두고 금융을 혁신해 온 토스의 노하우를 살려, 더 많은 청년들에게 적시에 장학재단의 학자금 지원 제도를 소개하고, 졸업과 취업 이후에도 이어지는 대출 상환 관리까지 원활하게 지원하고자 한다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr