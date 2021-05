'신장 위구르' 문제에…정의용 "중국 내부 문제에 대한 구체적 언급 자제"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 '신장 위구르' 문제 등 중국의 민감한 인권 문제가 이번 한미 정상 공동성명에 거론되지 않은 데 대해 "우리 정부는 중국 내부 문제에 대한 구체적 언급을 계속 자제해 왔다"고 입장을 밝혔다.

정 장관은 25일 진행된 부처 합동 온브리핑에서 "중국 (신장 위구르) 문제에 관해서는 국제사회에서 여러 가지 논의가 있는 것이 사실"이라며 이같이 밝혔다.

정 장관은 "한중 간의 특수관계에 비추어 우리 정부는 중국 내부 문제에 대한 구체적 언급을 계속 자제해 왔다"며 "이러한 우리 정부의 입장이 이번 공동성명에도 그대로 반영된 것"이라고 말했다.

'대만 해협'이 공동성명에 포함된 것과 관련, 중국이 반발한 데 대해서는 "우리 정부는 양안 관계의 특수성을 충분히 인지하고 있다"며 "다만, 대만해협의 평화와 안정이 중요하다는 매우 원론적이고 원칙적인 내용만 공동성명에 포함시킨 것"이라고 강조했다.

이어 "영내 평화 안정은 영내 구성원 모두의 공통적인 희망사항"이라고 덧붙였다.

대만 해협을 공동성명에 포함시키기로 한 것을 한국 정부가 먼저 제안했느냐는 질문에는 "외교관례 상 구체적으로 언급해 드릴 수 없다"고 선을 그었다.

북한 인권 문제가 언급된 것에 대해서는 "우리 정부도 직접 당사자이기 때문에 북한 인권문제에 대한 평가라기보다는 북한 내의 인권상황을 개선하는 방향으로 노력한다는 긍정적인 내용의 문안을 포함시켰다"고 설명했다.

'북한 비핵화'와 '한반도 비핵화'라는 용어의 차이점에 대해서는 "바이든 신행정부 출범 이후 '북한의 비핵화', '한반도의 비핵화' 를 혼용하는 경향이 있었습니다만, 이번 한미정상회담 계기로 그러한 양측의 불필요한 오해를 살만한 용어를 통일했다"며 "북한이 말하는 한반도 비핵지대화와 우리가 정부가 말하는 한반도 비핵화의 큰 차이는 없다"고 말했다.

정 장관은 언제쯤 북미대화가 이뤄질지와 관련, "앞으로 미국의 새로운 대북 정책과 관련, 미국과 북한 간에 대화가 조기에 이루어질 것으로 기대한다"며 "그것이 언제, 어떤 방식으로 이루어질 것인지에 대해 예단해서 말씀드리는 것은 적절치 않다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr