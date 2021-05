[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 'SOS(Save Our Seoul)릴레이 챌린지'에 참여했다.

'SOS(Save Our Seoul)릴레이 챌린지'는 '#살펴보고, #찾아보고, #알려주고, #지켜주고'라는 슬로건 아래 아동학대를 포함한 사회적 약자에 대한 각종 폭력을 방지하고 복지사각지대 해소를 목적으로 시작된 캠페인이다.

유동균 마포구청장은 다음 챌린지 주자로 김수영 양천구청장과 이정철 마포경찰서장을 지명했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr