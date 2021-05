文 "여성 기자들 손 안드나" 질문 두고…권인숙 "작지만 소중한 메시지"

[아시아경제 김초영 기자] 문재인 대통령이 한미정상회담 후 회견에서 마지막 질문자로 '여성 기자'를 찾은 데 대해 권인숙 더불어민주당 의원은 "의미 있는 노력"이라고 24일 평가했다.

여성운동가 출신이자 현재 국회 여성가족위 여당 간사인 권 의원은 이날 자신의 페이스북에 "어떤 자리에서나 다양성을 확보하고자 노력하는 것은 통치자의 기본"이라며 "남성 중심적인 사회 질서를 의식하면서 여성에게 발언권을 주기 위한 노력은 작지만 아주 소중한 메시지를 던지는 행위였다"고 적었다.

권 의원은 문 대통령의 발언을 보도한 한 언론을 언급하며 "사회적 갈등을 조장하고, 세대나 진영 간 대립을 부추기는 일은 이제 그만하라"고 지적하기도 했다.

그는 "무엇보다 '여성'만 나오면 성차별, 젠더 갈등을 들고나오는 언론의 행태에 대해서는 깊은 유감을 전한다"며 "많은 나라에서 내각의 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있고, 민간영역에서도 다양성위원회를 설치하고 여성 이사의 비율을 높이는 등 상당한 노력을 기울이고 있다"고 덧붙였다.

앞서 문 대통령은 지난 21일(현지 시각) 조 바이든 미국 대통령과 함께한 공동기자회견에서 한국 기자단을 바라보며 "여성 기자들은 왜 손들지 않습니까"라고 질문한 바 있다. 기자단에서 반응이 없자 문 대통령은 재차 "아니 우리 한국은 여성 기자들이 없나요"라고 물었다.

바이든 대통령이 미국 여기자 2명을 지목한 상황이었던 만큼, 문 대통령도 우리나라 여성 기자들에게 발언권을 주려 한 것으로 풀이된다. 그러나 일각에선 여성 우대도 대놓고 하면 성차별주의로 받아들여질 수 있다는 지적이 나왔다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr