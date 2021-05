[아시아경제 임철영 기자] 세종문화회관이 영국, 스페인, 벨기에 재외한국문화원과 함께 온라인 콘서트 'K-Music Showcase with Sejong Center'를 오는 26일부터 28일까지 3일간 ‘ON쉼표’ 프로그램으로 선보인다고 25일 밝혔다.

‘ON쉼표’는 알앤비, 힙합에서 펑크, EDM까지 다양한 장르를 아우르며 국내외에서 활발하게 활동하고 있는 아티스트들의 라인업으로 화제를 모으고 있다.

전 세계가 주목하는 K-뮤직을 이끌어갈 총 6팀의 무대를 한자리에서 만나 볼 수 있는 이번 프로그램은 26일부터 28일까지 네이버TV 세종문화회관 채널을 통해 먼저 공개된다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr