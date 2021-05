한경연 "韓日 갈등에 최근 2년간 교역량 12% 감소"

[아시아경제 우수연 기자]2018년 이후 급속도로 악화된 한일 관계의 영향으로 최근 2년간 양국 교역량이 12% 가량 줄어든 것으로 나타났다. 외교·정치적 분야에서 시작된 관계 경색이 교역과 생산, 고용에까지 영향을 미치며 양국 경제에 부정적인 영향을 미치고 있다는 우려가 나온다.

25일 한국경제연구원이 2019~2020년 한국의 주요국과의 교역액(수출·수입) 변화를 살펴보면 일본과의 교역량이 11.9%로 가장 큰 폭의 감소를 나타낸 것으로 나타났다. 같은 기간 중국과 유럽이 각각 4.7%, 4.8% 감소하고 미국은 6.3%로 오히려 늘어난 점을 감안하면 상대적으로 일본과의 교역이 크게 줄어든 셈이다.

한일 관계는 양국 간의 직접투자에도 부정적인 영향을 미쳤다. 한국의 제조업 부문 해외직접투자(ODI) 순투자액은 2017~2018년 217억달러에서 2019~2020년 279억달러로 28.6% 순증했으나 같은 기간 일본에 대한 직접투자는 25.6% 급감했다.

일본의 제조업 부문의 해외직접투자(FDI) 순투자액은 2017~2018년 12조6000엔에서 2019~2020년 18조6000엔으로 47.8% 증가한 반면, 한국에 직접투자는 2017~2018년 5786억 엔에서 2019~20년 2194억 엔으로 62.1% 크게 줄었다.

최근 2년간 교역량 감소에 따른 한국 경제에 대한 영향력을 분석한 결과, 2019~2020년 중 한국은 생산유발액 1조2000억원, 부가가치유발액 5900억원, 취업유발인원 1만3300명이 감소한 것으로 조사됐다. 한경연은 "일본도 2019~2020년 중 한국 수출액이 14.7% 감소했음을 감안할 때, 상당한 경제적 타격을 받은 것으로 보인다"고 해석했다.

한일 관계 악화가 양국의 경제에 심각한 타격을 주는 것으로 나타나면서 조속한 양국 관계 정상화가 필요하다는 주장도 제기된다. 추광호 한경연 경제정책실장은 "작년 코로나19의 영향이 있었다는 점을 감안해도 한일 교역 위축은 유독 크게 나타났다"며 "악화된 한일관계가 양국 경제 모두에 피해를 주고 있는 만큼, 한일 정부는 조속한 관계 정상화 노력으로 경제적 악영향을 차단해야 할 것"이라고 강조했다.

