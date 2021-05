與 “백신 접종자 오후 10시 집합금지 면제 검토” 정부 건의

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 코로나19 백신접종을 독려하기 위해 백신 접종을 완료한 사람에게 오후 10시 집합금지 면제를 검토하는 등 인센티브를 부여하는 내용을 24일 정부에 건의했다.

민주당 백신·치료제 특별위원회는 이날 회의를 갖고 국무조정실, 보건복지부 등 방역 당국에 이러한 내용의 인센티브 방안을 건의했다.

위원장을 맡은 전혜숙 의원은 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “백신 접종을 한 분들은 경로당이나 사회복지관 출입을 자유롭게 하는 인센티브를 주자는 이야기가 있었다”고 밝혔다.

전 의원은 “접종자에게 오후 10시 출입제한 금지 등을 푸는 방안도 논의됐느냐”는 취재진의 질문에 “그 이야기도 했다. 소상공인, 자영업자가 피해보고 있어서 그분들에게 우선 백신을 맞게 하자는 내용도 논의됐다”고 답했다.

이어 “문화·체육·예술분야에 종사자가 백신을 접종할 경우 큐알코드 인증을 통해 자유롭게 활동할 수 있도록 제한을 푸는 인센티브도 논의됐다”고 전했다.

특위는 백신 접종률을 높이기 위해 자발적으로 백신 접종을 원하는 사람에 한해 연령 제한을 푸는 방안도 논의했다. 현재 정부는 고령층을 대상으로 우선 백신을 접종하고 있다.

이밖에도 ‘백신 여권’, ‘백신 휴가’ 등도 논의 테이블에 올랐다. 전 의원은 “백신여권을 다른나라와 상호 인정해서 자가격리 면제할 수 있도록 해야한다”며 “비즈니스 이외에도 여러 일들에 이 문제가 적극 검토돼야 한다는 이야기가 나왔다”고 강조했다.

백신 휴가에 대해선 “정부에 건의는 했다”면서도 “개인 기업도 있기 때문에 강제할 수는 없다”고 답했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr