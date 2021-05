현대차·기아, 발명의 날 '자율주행차 지도 보조장치' 최우수상

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차와 기아가 연구개발(R&D) 인재들의 창의적인 연구개발 활동을 장려하고 우수 특허 개발자들에게 포상을 실시하는 '발명의 날' 행사를 개최했다고 24일 밝혔다.

올해로 11년째를 맞는 발명의 날은 국내 자동차 업계의 대표적인 R&D 지식 경연 행사 중 하나다. 행사는 지난 20일 경기도 화성의 남양연구소에서 개최됐다.

현대차·기아는 연구개발 부문의 신기술 및 양산 차량 개발 과정에서 도출된 혁신적인 아이디어를 선별해 특허 출원 및 포상을 시행해왔다. 여기서 발굴된 각종 혁신 기술들은 현대차·기아의 차량 상품성 향상과 모빌리티 산업의 미래 경쟁력 제고에 기여했다.

올해는 지난해 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 224,500 2021.05.24 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아'단일 최대규모' 투자 공언한 삼성…미국 행정부도 반색(상보)경제외교 나선 4대 그룹…40조 투자보따리 푼다 close ·기아에서 특허로 출원한 3100여 건의 사내 발명 아이디어 중 자율주행, UAM(도심항공모빌리티), 차세대 배터리, 전동화 파워트레인 등 미래 핵심 기술 분야에서 총 19건의 특허 제안이 1차 후보에 올랐으며, 이 중 상위 8건을 우수 발명으로 최종 선정했다.

행사 당일 김남균 책임연구원, 이근석 책임연구원(최우수상), 오유리 연구원, 이민재 책임연구원(우수상), 김연호 책임연구원, 안계영 책임연구원, 연석재 책임매니저, 김주한 파트장(장려상)이 수상의 영예를 안았다.

김남균 책임연구원은 도심 자율주행차용 지도 오차를 보정하는 측위 보조장치를 선보였고 이근석 책임연구원은 UAM 틸트로터 항공 디자인을 선보였다.

현대차·기아는 사내 발명자, 특허담당자, 전문 특허사무소가 협업해 미래 모빌리티 등 핵심 기술 분야에서 유망한 특허 포트폴리오를 선제적으로 구축하기 위한 인큐베이팅 프로젝트로 'i-LAB(Intellectual Property - Innovation/Invention/Idea Laboratory)'도 운영하고 있다.

올해 발명의 날 행사에서는 지난해 운영된 총 130여 개의 i-LAB 활동을 평가해 이 중 차세대 배터리 개발(성주영 책임연구원), 환경차 고성능 제어 기술 개발(오지원 책임연구원) 등 2건이 우수 i-LAB 활동으로 선정돼 포상을 받았다.

회사 관계자는 “발명의 날 행사와 같은 다양한 R&D 지식경연을 통해 연구원들이 창의적인 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있는 기회를 적극적으로 제공하는 한편, 미래 모빌리티 등 자동차 산업 발전에 기여할 핵심 신기술을 발굴하고 글로벌 R&D 지적자산을 확대하기 위한 노력을 지속적으로 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.

