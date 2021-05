오리온, ‘호떡 품은 참붕어빵’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 참붕어빵 출시 10주년을 맞아 길거리 인기 간식인 호떡을 간식으로 탄생 시킨 ‘호떡 품은 참붕어빵’을 출시했다고 24일 밝혔다.

호떡 품은 참붕어빵은 쫀득한 ‘참붕어빵’ 속에 시나몬, 흑당, 아몬드, 땅콩 등으로 만든 호떡소를 넣어 빵 부분의 찰떡 맛과 조화를 이루는 것이 특징이다. 맛과 식감, 씹었을 때의 오독오독한 질감 등 호떡의 맛을 살렸다. 기존 참붕어빵 대비 찰떡의 양을 약 3배 가량 늘려 더욱 쫀득한 식감을 즐길 수 있다.

오리온 참붕어빵은 겨울철 대표 간식인 붕어빵을 사시사철 즐기는 양산 과자로 탄생시킨 제품이다. 2011년 출시 당시 여름을 앞두고 5월에 내놓는 역발상으로 많은 화제를 불러일으키며 진열과 동시에 전량 판매되는 품귀 현상을 빚기도 했다. 지난 10년 동안 오리온 대표 케이크로 소비자들에게 큰 인기를 끌며 한·중 글로벌 누적 판매량 4억5000만 개를 돌파했다.

오리온 관계자는 “참붕어빵 출시 10주년을 맞아 붕어빵에 이어 길거리 대표 간식인 호떡을 재해석해 언제 어디서나 즐길 수 있는 디저트로 탄생 시켰다”며 “호떡 품은 참붕어빵은 붕어빵에 호떡 맛이 더해져 기존에 느껴본 적 없는 색다른 맛과 재미를 함께 즐길 수 있는 만큼 많은 인기가 예상된다”고 말했다.

