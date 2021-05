금융당국, 기후리스크 포럼 이어 녹색금융협의체 참여

이달 30~31일 P4G 서울 정상회의 앞두고 녹색금융 실천 및 대응에 적극적

[아시아경제 박선미 기자] 금융당국이 기후리스크 관련 인식 확대와 대응능력 제고를 위한 기후리스크 포럼을 개최한데 이어 녹색금융 협의체(NGFS) 가입을 신청하며 녹색금융 실천 및 대응에 적극적으로 나서고 있다.

금융위원회와 금융감독원은 이달 30~31일 열리는 P4G 서울 정상회의 개최를 계기로 녹색금융을 위한 중앙은행·감독기구 간 글로벌 협의체인 NGFS 가입을 신청한 상황. 회원기관의 승인을 얻어 1개월 내 가입이 확정된다.

NGFS는 기후 및 환경 관련 금융리스크 관리, 지속가능한 경제로의 이행 지원 등을 목적으로 2017년 설립됐다. 5월 현재 프랑스, 네덜란드, 영국, 독일 등 70개국 90개 기관 및 14개 국제기구가 참여 중이다.

금융위·금감원은 NGFS 활동을 통해 녹색금융 관련 국제논의에 적극적으로 참여하고, 국내 녹색금융 정책의 글로벌 정합성을 제고해 나간다는 방침이다. 또한 P4G 서울 정상회의 개최 등을 계기로 한국의 녹색금융에 대한 대내외 관심이 확대되고 있는 점을 감안해 NGFS를 통해 국내 금융권의 녹색금융 추진 노력을 적극 홍보할 계획이다.

금융당국은 앞서 국내 금융권의 기후리스크 관련 인식 확대와 대응능력 제고를 위한 기후리스크 포럼을 설립하고 금융권 28개사가 참여하는 기후리스크 포럼 비대면 전체회의도 열었다. 금융권에 기후리스크 대응을 위한 종합적 논의의 장이 만들어진 첫 사례였다. 은행, 금융투자, 생명보험, 손해보험, 카드, 캐피탈 업계가 총출동했다.

기후리스크 포럼은 효과적인 기후리스크 대응이 감독당국의 노력만으로는 불가능하고 전 금융권이 협력해야만 대응할 수 있다는 기본 인식에서 출발한다.

▲이상기후로 인한 침수, 화재 등 발생으로 담보자산의 가치 하락 ▲잦은 기상이변 발생에 따른 국가경제기반 악화로 국채가격 하락 ▲극심한 기후현상으로 인한 본·지점 업무 중단 등 영업연속성 영향 ▲고탄소 기업의 채무상환능력 저하로 인한 부도율·손실률 상승 ▲화석연료 생산기업이 발생한 주식 및 채권의 가치 급락 ▲금융회사의 기후변화 대응 관련 고객 및 기타 이해관계자의 평판 등이 기후리스크에 포함된다.

