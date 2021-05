투게더펀딩, 금융결제원과 투자·대출 정보공유 작업 착수

[아시아경제 송승섭 기자]P2P(개인간거래) 금융기업 투게더펀딩이 온라인투자연계금융업 등록 후 실무 작업에 돌입했다.

22일 업계에 따르면 투게더펀딩은 투자와 대출에 관한 정보연동 작업을 진행 중이다. 중앙기록관리기관으로 금융결제원을 선정하고 5월부터 관련 업무를 시작했다. 금결원은 P2P 업체의 차입 정보와 투자 정보를 기록하고, 온투업체의 위탁을 받아 차입 한도와 투자 한도를 관리하게 된다.

투게더펀딩은 본격적인 온투업 운영을 위해 금결원과 서버도 연동하게 된다. 금결원과 IP주소를 연동하고 예치기관 정보를 공유한다. 작업은 온투업 등록 완료 시점까지 마무리할 방침이다.

또 향후 투자자와 대출자의 투자 및 대출 현황, 한도를 포함해 채권계약 실행과 현황 등 P2P 업무 전반을 공유할 계획이다. 투게더펀딩 관계자는 “P2P 업무 전반을 포함해 투자금 보호 방안 등을 금결원과 공유하게 된다”면서 “온투업 등록 신청서를 제출하기 이전부터 중앙기록관기관과의 연계 작업을 어느 정도 준비해 온 만큼 본격 실무 절차는 수월하게 진행될 것”이라고 설명했다.

투게더펀딩은 오는 26일 금결원이 개최하는 업무설명회에도 참석해 향후 계획을 협의할 예정이다.

앞서 투게더펀딩은 지난 6일 금융위원회에 온투업 등록 신청서를 제출했다. 현재 온투업 등록 신청 업체는 투게더펀딩을 포함해 14개 업체로 알려졌다. 아직 1호 등록 업체는 등장하지 않은 상태다.

김항주 투게더펀딩 대표는 "금결원과의 정보 연동은 온투업 등록 업체가 당연히 해야 할 사항"이라면서 "등록 신청 시기까지 중앙기록관리기관과의 정보 공유 작업을 마무리 짓고 투자자들이 안심하고 P2P 금융을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

