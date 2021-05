권익위, 고위공직자 이해충돌법 교육…국방부 첫 교육

전현희 "청렴국방 실현에 앞장서달라"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 전현희 국민권익위원장이 처음으로 고위공직자 대상 '공직자의 이해충돌방지법' 특별강연을 했다.

권익위는 21일 전 위원장이 국방부에서 고위공직자 이해충돌방지법 강연을 했다고 밝혔다. 전 위원장은 이날 서울 용산구 국방부 청사에서 서욱 국방장관과 원인철 합동참모의장, 남영신 육군참모총장, 부석종 해군참모총장, 이성용 공군참모총장, 김태성 해병대사령관 등이 참석한 가운데 이해충돌방지법의 제정 취지와 주요 내용을 소개했다.

전 위원장은 "국방부와 산하기관 소속 공직자들이 이해충돌방지제도를 충분히 숙지하고 실천해 국민에게 신뢰받는 청렴국방 실현에 앞장서줄 것을 당부드린다"고 말했다.

권익위는 국방부를 시작으로 각 부처와 기관을 대상으로 이해충돌방지법 홍보와 교육을 본격적으로 개시할 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr